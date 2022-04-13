東森(2614)集團投資超過百億元資金興建的新北市全球營運總部今(13)日舉行動土典禮，預計將在2025年正式啟用。規劃為地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，其中29~36樓將規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，預計於2026年開幕。

總裁王令麟指出，將在此建立展演廳、商場，與晶華國際酒店集團合作五星級旅館，並建立東森全球的營運總部大樓-恩典大樓，樓高199公尺結合林口台地251公尺，高達450公尺，這裡將成為新北的新地標，帶動新北市的城市發展，未來預計將創造超過1萬個就業機會。

東森新北市全球營運總部今日動土儀式，新北市侯友宜市長、晶華國際酒店集團潘思亮董事長等皆蒞臨。侯友宜致詞時表示，台灣每年娛樂暨媒體業市場規模約155億美元，受疫情影響，OTT影音串流、虛擬實境(VR)、網路廣告、音樂與廣播等服務成長迅速，疫情期間，也激發消費者對網路和數據需求。東森集團在王令麟總裁的帶領下，引入影視、國際雲端及數位匯流等產業，並藉由人工智慧、物聯網、AR、VR等多元化新興產業的扶持，相信本招商案興建完成後，將可打造林口成為娛樂及媒體產業接軌國際化，與創造人流商機的重要場域，預計每年可吸引1千萬人次的觀光人潮。

東森集團看好大台北、桃園生活圈與東北角消費需求，與飯店龍頭晶華國際酒店集團聯手，將在林口東森集團總部大樓規劃商務旅館，預計於2026年開幕。Silks X晶英薈旅坐落新北市林口台地，完工後將成為全台最高酒店，也將名列全台第二高的城市地標，加上林口影視媒體園區具備東森、三井、三立三大商業集團所在優勢，目標打造下一個信義計劃區。

東森集團新北市全球營運總部基地面積佔地2.16公頃，王令麟說，自已一直有個夢想，要將台灣的流行音樂、娛樂產業，發揚到國際上，未來將與三井、三立集團在此共同打造台灣的坎城，實現媒體新科技OMO串聯，舉辦各種國際活動、電競活動，成為全台灣最活躍的娛樂聖地。