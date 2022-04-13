宏達電(2498)受邀參加桃園市政府「2022桃園數位驅動，開創臺灣新局」國際論壇，會上並展示VIVE Sync VR虛擬會議及VIVE Connect平台，會中宏達電分享未來數位轉型、虛實整合新生活趨勢以及從元宇宙角度探討企業升級數位核心的最佳策略。桃園市政府邀請與會企業進行結盟儀式，共同宣布「桃園數位隊」正式成軍，為厚植桃園數位實力與優勢做最好的準備。

宏達電亞太區總經理黃昭穎於會中分享，桃園擁有完整的高科技產業聚落、物流及交通便捷的優勢，近幾年積極培育科技人才並成立新創基地，在這樣良好的基礎下，HTC希冀能與市府合作培育下一世代數位人才，聚集台灣的軟實力能量。未來桃園市文化資產保存、運動賽事，甚至市政服務都能超越我們想像，創建於虛擬宇宙生活中提供民眾體驗。

黃昭穎表示，HTC VIVERSE是一個打破時空限制，讓人身歷其境、充滿學習、創造、探索、娛樂的新世界，在這個開放且安全可靠的平台上，得以讓各種創意跳脫框架、虛實整合實現於未來宇宙新生活。宏達電目前正與數以千計的內容開發者合作構建VIVERSE開放式的生態系統，今日，我們很高興能加入桃園數位隊，與桃園市政府及在地高科技產業夥伴，一同創造更豐富多元的元宇宙，向世界展現台灣領先全球的VR產業力。

宏達電於會中分享進入5G高速傳輸世代，正驅動著數位型態的轉變，而HTC VIVE引領著全球元宇宙世界朝向一個安全的身份認證、橫跨各終端載具及平台、創建各式虛擬社群、沉浸式互動空間以及虛擬數位經濟型態等邁進。VIVE虛擬實境技術已發展各式遠端協作、教育訓練、復健治療、設計視覺化及各式展演等深度應用，並在藝術、文化、教育、音樂、電影、娛樂等VR領域深耕發展，從軟硬體設計生產到使用者終端應用，完整串聯下一網際網路世代Web 3.0的生態鏈與經濟型態。