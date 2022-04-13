李立群爆上海「一天吃一餐」？ 國台辦回應了

大陸國台辦13日舉辦例行記者會，媒體提問由於上海疫情嚴重，有台灣人反應因封控影響生活，也有台灣藝人提到一天只吃一餐，詢問國台辦相關協助措施？對此大陸國台辦發言人馬曉光表示，對於台胞因疫情防控受到的生活影響，市台辦積極協助，包括協調捐贈與配送物資。被提及的台灣藝人，市台辦也專門致電詢問生活需求。該藝人也表示居委會都有發起團購，自己能買到，也收到市里統一配送的應急保供蔬菜。基本生活保障沒有問題。

上海由於疫情封控原因導致蔬菜肉品等物資供應緊張，不少人每天行程就是設鬧鐘在買菜平台上搶購或團購。人在上海的台灣演員李立群近期就跟女兒一起待在家裡，甚至還拍影片提到上海某個小區缺乏物資，「孩子已經在餓肚子了」，希望大家可以幫忙。

而寇乃馨跟黃國倫夫妻近日也受困上海，只能待在長租的公寓式酒店房間。黃國倫更透露瘦了13公斤，解釋本來就力行減肥一陣子，加上隔離「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」

馬曉光表示，疫情防控涉及到每個人的身體健康和生命安全，相信廣大台商台企能夠充分理解並配合當地防疫措施。據了解，很多在滬台胞台企也紛紛踴躍捐獻物資共同抗擊疫情，地方會統籌疫情防控工作和當地經濟社會發展，持續為台胞台企做好服務工作。

此外，在台企等其他協助上，馬曉光也重申，首先是企業方面，目前上海台資企業生產經營總體穩定。對部分台企暫時出現的物流不暢等問題，市台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響。

同時上海市也發佈抗疫情助企業促發展的若干政策措施，市台辦積極協調有關方面，確保政策措施在台商台企中落實到位。