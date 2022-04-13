疫情持續延燒，校園也成為疫情重災區，教育部昨祭出最新版本的停課標準，以班級為原則，台北市松山區某高中也傳出今早一個班級有學生確診，該班級則停課，北市教育局表示，昨天教育部公布，今天就正式上路，因此目前該班級1個確診，就是班級停課，除非學校出現10個班級以上確診才會正式停課。

北市松山區某高中校方則表示，是早上才得知學生陽性，但詳細狀況醫護室仍在釐清中，未證實班級停課；教育局則證實，該校確實有一生確診，不會全校停課，就是班級停課10天，目前也正在疫調中。