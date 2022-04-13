本季除了我國好手張育成，大聯盟場上有許多亞洲球員值得關注，今天小熊鈴木誠也、天使大谷翔平、教士達比修有皆在同天出賽，不過達比修有的表現相當慘烈，在上一場投出6局無安打的他此戰竟投不滿2局就被打爆，一共責失9分，同時1.2局也寫下生涯最短先發紀錄，自責分率直接從0暴增到10.57！

HOW MANY TIMES DO I HAVE TO TELL YOU ALL THAT BRANDON BELT IS THE BEST PLAYER IN BASEBALL pic.twitter.com/ASv0Cno0Vn — James Donohue (@Cool_Hip_Jim) April 13, 2022

達比修有上一場被教士指名為開幕戰先發，他不負眾望繳出6局無安打無失分超猛表現，可惜無緣勝投。今天他再度上場，沒想到劇情大反轉，首局上來就遭巨人外野手雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)敲出一壘安，然後下一棒貝爾特(Brandon Belt)鎖定首球就開轟，達比修有一口氣失掉2分，但惡夢還沒結束，此局他還投出2次保送，共失掉6分。

第2局教練仍讓他上場，不過他還是未調整過來，馬上又被安打，接著還投出觸身球保送，然後再遭彼德生(Joc Pederson)敲出一壘安形成滿壘，這時教練依舊相信他，雖然他立即用雙殺化解危機，但弗洛瑞斯(Wilmer Flores)繼續敲安，打成8：1領先，教練終於看不下去，將達比修有換下場，今天他僅投了1.2局，花了57球。

At 1.2 IP, this is the shortest start of Yu Darvish's major league career. Previous shortest outing was 2.2 IP. — Andrew Baggarly (@extrabaggs) April 13, 2022

達比修有下場後隊友並未化解危機，遭連續安打狙擊再失2分，其中1分算在達比修有身上，他今天自責分高達9分，成為此戰敗戰投手候選人，表現令人大失所望。第5局教士再討回1分，不過球隊仍暫時以2：10大幅落後，今天達比修有總計投1.2局被敲8安(1轟)責失9分，有2次三振、2次四壞保送和1次觸身保送。