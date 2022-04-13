本土疫情狂燒，全台多點爆發，全國校園停課標準卻應聲放寬，但12歲以下學生無疫苗可打，12~18歲族群第三劑也遲遲未開打，感染科權威李秉穎表示，萬一本土疫情持續擴散，兒童的感染會是一個很大的問題，以死亡率千分之一計算，恐怕也會帶來近百名兒童死亡。

台大醫院小兒感染科醫師李秉穎表示，根據美國最新新冠肺炎感染統計，雖然感染Omicron表現輕症居多，但因為疫情太嚴重，18歲以下死亡個案已經累積近千例。不過，美國已經不再實施停課，因為疫苗覆蓋率提高外，也已歷經大規模感染，許多人都已經有抗體，但付出的社會成本非常高。

李秉穎表示，台灣不曾有過大規模感染的經驗，多數的小孩並沒有抗體，再加上不能接種疫苗，若爆發大規模社區感染，台灣也將付出很大的社會成本，即使Omicron是輕症，只要兒童累積確診數增加，死亡率就會提高，以千分之一計算，可能會累積近百名死亡數。

李秉穎表示，接種疫苗還是較為可行的方式，包含5~12歲接種以及12~18歲青少年接種第三劑，目前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計近期將重啟青少年接種疫苗議題討論。

至於接種的疫苗品牌，ACIP委員之一的黃玉成表示，因為諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗尚在進行臨床試驗，青少年接種報告結果尚未出爐，而BNT已有報告，美國也有授權，但台灣尚未申請緊急授權，可能要等廠商向食藥署申請後才能使用，不過現下問題是，國內也完全沒有BNT可用了。