國立台灣科學教育館自「2022年臺灣國際科學展覽會」選拔代表出國參加一系列國際科學賽事，台北市立建國高中學生吳道賢以線上評審方式參加在義大利米蘭舉辦的「2022年義大利科學展覽會」 ，獲得大會金牌獎。

今年義大利科學展覽會於4月9日至11日在米蘭舉行，有來自義大利各地區的14至21歲的學生代表參與該項競賽，也邀請國外之頂尖青年科學家參與國外隊競賽。今年展覽會因疫情的原因，僅義大利及歐洲國家可以實體參與，其他國家的選手包含我國皆以線上方式參與評審。

我國代表吳道賢的作品為《分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討》，深獲大會青睞，榮獲大會金牌獎。本研究以稻田間常見的福壽螺卵為蝦紅素來源，嘗試從卵中萃取蝦紅素。藉由奈米磁鐵特性結合分子拓印技術，合成出對於蝦紅素具有專一性的奈米萃取粒子，應用在蝦紅素的萃取。

蝦紅素是一種抗氧化劑，具有抗發炎、延緩老化、保護心血管等功效。從福壽螺卵中萃取蝦紅素，可減少福壽螺對環境的危害，又有豐厚的經濟效益，可謂兩全其美值得推廣，也是本篇研究最大的價值之處。

科教館劉館長火欽表示：吳道賢同學自小即展現對科學研究的興趣，從國小就開始參加科展活動，不斷進行自主學習及探究。這次的作品獲得大會金牌獎，充分展現我國學生在科學領域的投入與創新發展的實力。