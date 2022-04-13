鴻海(2317)今（13）日宣布與安科諾科技（arQana Technologies）達成收購無線通訊事業協議，將與集團旗下美國AchernarTek合併，成立全新品牌「iCana」，以全球射頻（RF）半導體元件供應商角色，支援鴻海與無線通訊市場客戶在車用領域及5G基礎設施的市場需求。

鴻海2020年12月透過旗下Tera Micro Device，斥資1900萬美元收購美國通訊IC設計公司AchernarTek，此次宣布收購安科諾科技旗下台灣、比利時2家子公司，並將與AchernarTek合併，成為鴻海旗下間接持有的全資子公司。

鴻海表示，透過此次多贏正面的收購合作布局，台灣安科諾、比利時安科諾及AchernarTek 將得以持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，同時強化5G Sub-6與毫米波（mmWave）產品開發，並在不斷成長的車聯網和電動車市場中擴大業務規模。

鴻海指出，三方將整合技術與營運資源成立新品牌iCana，藉重鴻海在半導體領域的專業知識與開發能力，強化半導體供應鏈。iCana納入鴻海後，可共享鴻海既有專業知識和創新解決方案，讓iCana有能力滿足日益激增的5G聯網電動車市場需求。

鴻海表示，射頻半導體是未來電動車車聯網基本元件，全球各地都在部署5G網路之際，新世代汽車亦將需要新RF組件搭配5G網路使用。此次收購安克納5G業務並與AchernarTek合併，呼應鴻海的3+3發展策略，展現致力發展電動車生產與半導體設計供應的決心。

iCana執行長、前安克納執行長Glenn Vandevoorde表示，此次收購將對公司客戶帶來巨大好處，除了加速產品上市速度，亦能縮短零組件到市場的供應鏈時程，有助於業務成長。公司的產品和零組件，將能讓整體5G基礎設施產業受益。

Glenn Vandevoorde指出，有了鴻海的支持，公司更能運用專業打造新產品、進軍新市場，從電動車用半導體開始，進而滿足更多產業對半導體的需求。加入鴻海有助於提高公司的創新力，使公司有能力應對挑戰、把握未來十年黃金機遇。