有「科技女股神」之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）周二表示她仍然看好持股最多的特斯拉，儘管美國經濟恐將衰退的疑慮持續升高，以及該電動車大廠的上海廠因當地實施嚴格的防疫封控措施而關閉。

周二特斯拉股價上漲1.13%，收在986.95美元，在普遍走跌的重量級科技股中表現出眾，儘管GLJ Research分析師Gordon Johnson表示，根據來自供應鏈的消息，特斯拉在上海的工廠可能停工到5月中旬，且可能要到今年第三季才能全面恢復正常運作。該分析師並表示，特斯拉的股價尚未反映上海廠停工的衝擊。

伍德在一場網路研討會上表示，在新冠疫情期間，我們所說的「創新解決問題」將實現突飛猛進的發展，隨著特斯拉擴大其自動駕駛項目，該公司可望在很多很多年裡實現真正的指數型增長。

向來看好特斯拉的分析師Kevin Paffrath日前表示，他認為在未來兩年內，特斯拉將興建5到10座新工廠以提升電動車產能，這對特斯拉投資人將是一大利多。

伍德對科技產業仍然抱持樂觀的看法，儘管最近美國2年期/10年期公債殖利率曲線曾出現「倒掛」現象。短期債息高於長期債息向來被視為是經濟即將陷入衰退的前兆。

伍德旗下的ARK Innovation ETF是2020年表現最好的美國股票基金。這位明星操盤手表示，隨著投資人轉而尋求以科技解決經濟問題，她預期「真正的顛覆性創新」將再度受到青睞。

在伍德的投資組合中，持股占比最大的特斯拉今年以來股價下跌6%，而占比排名第二的Teladoc Health今年以來跌近26%。

ARK Innovation今年以來已經下跌36.7%，在晨星（Morningstar）追蹤的615檔美國中型成長基金裡敬陪末座。而根據金融服務公司Lipper的數據，過去3周該基金淨流出約7,910億美元，而連續失血3周也創下自去年11月以來的最長記錄。