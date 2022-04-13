大陸國家衛健委今（13日）公布前一日新增27920例本土新冠病例，包括1500例確診及26420例無症狀感染，再創單日新高。其中上海市佔26330例，包括1189例本地病例及25141例無症狀感染。上海疫情繼前一日稍為回落後，再度反彈，且創單日感染數新高。

上海新增本土病例中，23人為無症狀感染者轉確診，867例確診病例和24500例無症狀感染個案在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。大陸國務院副總理孫春蘭指出，上海疫情形勢依然嚴峻複雜，要堅決有力落實各項已部署的防控措施，推進「採、送、檢、報、收、治」，做好患者收治工作和醫療資源配置，既要防止疫情外溢，也要避免因執行簡單化出現交通堵點，導致斷供斷鏈等問題。

除上海外，吉林昨新增本土病例也回升至逾千例，包括233例確診和852例無症狀感染。

其他大陸新增本土病例地區包括廣東、海南、浙江、福建、江蘇、山東、河南、黑龍江、湖南、陝西、天津、河北、遼寧、安徽、江西、湖北、雲南、廣西、青海、山西、四川、內蒙古。同日新增境外輸入病例118例，分別為13例確診和105例無症狀感染。至今大陸累計168362人確診、4638人病亡。