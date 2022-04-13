洛杉磯時報今天刊出日本前首相安倍晉三的評論文章，他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵時將起身保衛台灣。

安倍晉三這篇文章刊登在今天「洛杉磯時報」A11論壇版的頭題位置，內文比較台灣與烏克蘭處境的異同，分析美國對台政策的模糊立場已經過時的原因，呼籲在今日的時空環境下應該改變。

文章結尾懇切呼籲：「烏克蘭發生的人間悲劇教給我們慘痛的一課，我們對於台灣的決心，對於保衛自由、民主、人權和法治的意志，絕對沒有任何懷疑的餘地。」

安倍晉三指出，台灣與烏克蘭處境有三大相似之處，包括台灣與中國的軍事實力差距大；沒有正式的軍事盟友；中國和俄羅斯一樣都是聯合國安理會常任理事國，衝突發生時聯合國調停功能變得不可靠。

安倍指出，台灣與烏克蘭不同之處在於，台灣沒有盟友，僅仰賴美國在1979年制訂的「台灣關係法」。美國在這條法律之下採取戰略模糊，一直不願清楚表明如果台灣受到攻擊時美國會不會出手。

安倍分析，美國過去採取戰略模糊是一種兩面手法，一方面讓中國統治者擔心美國可能介入而不敢冒進；一方面讓台灣考慮到美國可能不介入，赫阻台灣內部過於激進的台獨勢力。

安倍認為，在這個時間點，美國幾十年來的戰略模糊立場需要改變有兩個主要原因。

首先是台灣與烏克蘭之間的重大差異。安倍指出，烏克蘭無疑是一個獨立國家，其主權受到俄羅斯侵害時，國際社會尚且不敢輕舉妄動，更何況如果中國領導人聲稱入侵台灣是為了鎮壓反政府活動，這樣的行為甚至沒有違反國際法。

安倍指出，從烏克蘭戰爭，中國領導人可能會預期，國際社會對其入侵台灣採取更寬容態度，那也不足為奇。這是美國必須表明立場的原因之一。

安倍表示，美國必須表明立場的另一個原因是，時空環境已經不同。戰略模糊立場之所以有效，前提在於美國夠強大且中國軍力遠不如美國，但此情此景已經不再。

安倍進一步指出，美國對台的戰略模糊不僅失效，現在更可能促使中國低估美國決心，讓台灣政府陷入不必要的焦慮不安，助長印太地區不穩定。

安倍以首相任內與中國國家領導人習近平的互動為例。他說，每次與習近平見面，一定向對方清楚表達，中國不應該誤判日本保衛尖閣諸島（釣魚台列嶼）的心意堅定不移。

安倍呼籲美國，鑑於時空環境的變化，美國應該發表一份不容曲解或多重解釋的聲明，美國明確表達保衛台灣免於中國任何形式侵略的時機已經到來。