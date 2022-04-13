桃園航空城已經進入實質開發階段，其中52公頃優先產專區土地將於19日舉行標售說明會、22日公告上網標售，以國際物流等6大產業為主。

桃園市長鄭文燦13日主持市政會議聽取「航空城優先產專區土地標售案報告」，他表示，航空城優先產專區有9個基地要釋出52公頃，將引進5G智慧製造、航空輔助、生物科技、國際物流及綠能、綠能車輛等6大產業。

鄭文燦說，第1輪由經濟發展局負責標售試水溫，投標廠商須提出投資計畫書，若對產業發展及就業有奉獻度、使用綠建築、設置再生能源、再生水等都有加分，首輪沒有標售成功也沒關係，未來還會進行第2次、第3次招標。

航空城優先產專區土地19日舉行標售說明會、22日公告上網標售，7月由經發局進行資格審查，再經評選委員會審查投資計畫書，8月價高者得標簽約，得標廠商提出土地開發計畫後由經發局、航空城審查，2023年6月用地點交、2026年3月產權轉移。

鄭文燦表示，航空城有自願搬遷獎勵機制，自願搬遷區第1期已有7成民眾提出申請，第2期預估有8至9成，後續如果提早取得產專區，會因應產業需求另外規畫釋出。