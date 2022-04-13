高雄一名46歲的林姓男子特別喜歡吃小港一家麵店的麵及滷味，不顧前一晚喝酒還沒代謝完，就騎車出門買午餐，沒想到因為違規停在紅線上被警方攔查，酒測值高達0.25毫克，當場被依公共危險現行犯上銬逮捕法辦，讓他直呼「划不來！」

小港分局漢民派出所警員11日13時54分許，巡邏到永順街與龍華街口，發現一台機車於紅線轉角處違規停車，立刻上前盤查，46歲林姓男子下車後也是聞到他渾身酒氣，一測酒測值高達0.25毫克，立刻將他依公共危險現行犯帶返所偵辦。

林男稱自己因為很想吃該家麵店的麵及滷味，才會起床後立刻騎車來買，沒想到前一晚喝的酒還沒代謝完，這下還沒吃到好料，又得被送辦，直呼「划不來！」

其實同天一早8時多，警方行經高松路時攔下下一名51歲的陶姓男子，他因為沒戴口罩，被警方攔查，一攔下來就聞到他身上飄出酒味，他坦承自己約3個小時間有喝保力達提神，要進行酒測時，陶男一聽酒駕法規時，越聽越慌，直問「吹了會怎樣」、「不吹罰多少」等，最後也只好乖乖配合，一吹酒測值達0.24，雖無超標，但仍依法開單、扣車。

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