陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，被依貪汙罪判刑4年6月定讞，引起社會廣泛討論；花蓮高分檢檢察官黃怡君表示，經訪談國防部主計等相關單位，確知花防部指揮官具有加菜金分配核定權，韓以加菜金支付餐費，劉全部知悉，主計也未受騙，僅核銷過程有瑕疵，本案是「自己騙自己」，並無欺騙第3人，故提出提出再審聲請送交花蓮高分院裁定，讓韓有機會洗刷清白。

花防部2015年在漢光演習表現優異，獲頒加菜金2萬元，時任少將參謀長的韓豫平與郭姓政戰主任等人餐敘，韓用加菜金支付餐費5760元。因席間有3位軍眷同桌，依規定不能使用加菜金，韓核銷3人餐費2880元被控貪汙罪，遭判刑4年6月確定。判決一出，各界譁然。

高分檢就軍方加菜金使用範圍、層面等詳加調查，確認有討論空間，且對「加菜金的定義、行政命令為何？」等，參酌軍方意見。

高分檢花蓮分署檢察官黃怡君表示，經檢察官施慶堂訪談國防部、陸軍司令部、花防部主計單位取得新證據，並比對原判決調查卷宗，陸軍司令部於104年5月間認花防部辦理「漢光31號演習」著有功績，7月間核發予花防部加菜金。花防部所領得加菜金係以「加菜金保管款列帳」，花防部指揮官具有加菜金分配之核定權，花防部主計單位就該加菜金應如何分配，未具有審核權。

黃怡君說，被告韓豫平以漢光31號演習的加菜金支付時任指揮官劉得金於104年7月間宴請相關同仁及政戰主任的配偶及2名子女餐費，而要求本案加菜金分配的業務承辦人於簽請分配時，將指揮官辦公室、參謀長辦公室、政戰主任辦公室列入分配，且分配過程中所產生的爭議，指揮官劉得金知悉，仍據以核定分配單位及額度，事實上「自己騙自己、然後自己批可決行」，花防部的主計單位並未受騙。

不過，黃怡君說，被告韓豫平知道加菜金不應該用於餐會軍眷，因此在申報加菜金核銷，原判決據以偽造文書論處。這部分無誤。

本案引起社會熱議，包括政治人物也都相繼伸援，黃怡君強調，檢方立場很明確，本於調查新證據，本於法律的確信，認定有再審空間，「沒有任何與論壓力跟政治壓力」。高檢署花蓮分署向花蓮高分院聲請再審，基於人權的保障，在結果出爐前，花檢將暫緩執行。