警方到場等不及消防員到場，先將火勢撲滅。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影／苗栗苑裡住宅火警 警到場急破窗滅火

苗栗縣苑裡鎮玉田里昨天12日晚間19時50分許，發生一起住宅火警，轄區通霄分局社苓派出所獲報趕往現場，員警見住宅客廳冒出火光，等不及消防員搶救，趕緊破窗用滅火器滅火，所幸順利遏止火勢的蔓延，才沒釀成人員傷亡。

社苓派出所長楊家倫及警員劉俊驛獲報後，立即趕赴現場處理，他們到場時發現該住戶無人在家，但一樓客廳處已經多處火光、濃煙密佈。

楊家倫、劉俊驛見情況緊急，等不及消防隊前來搶救，當機立斷先使用破窗器破窗，接著衝到巡邏車拿起滅火器，拉開插梢，將皮管噴嘴朝向火勢方向噴撒乾粉，迅速將火勢撲滅，讓這場火警只造成輕微的財產損失。

王姓屋主接獲電話後立即返家，十分感謝警方的協助，他表示若非警方及時趕至現場處理，恐釀成重大災害，後果將不堪設想，對於警方為民服務的精神給予高度的肯定與讚許。

這起事故，初步研判起火處是客廳，詳細發生原因，尚待消防單位鑑定釐清。通霄警分局呼籲，星星之火可以燎原，無論是用火（電）都要注意安全，當火災發生時，應立即向戶外逃生，並立即撥打119救災專線或110向警方報案，尋求即時救援，以保障生命財產安全。