新冠疫情大爆發，教育部宣布放寬停課標準，引爆家長和老師怒火，雲林縣更開出第一槍。潘文忠今天表示，此次調整是以確診者足跡密切接觸者為防疫重點，教育部已成立應變小組，會與地方政府和學校進行溝通，如果地方要採從嚴作法，必須提出兼顧學生受教權和家長負擔的因應配套措施。

教育部宣布將放寬停課標準，全校三分之一班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，才需實施全校暫停實體課程。由於新冠疫苗施打對象至少要年滿12歲，大多數國小學童一劑未打，教育部放寬標準，讓許多家長痛批欠缺考量，留言灌爆潘文忠臉書。

潘文忠今天赴立法院司法、教育聯席委員會報告初任教職員退撫新制修法草案，藍綠立委關切教育部放寬學校停課標準後的因應作為。

潘文忠表示，教育部這兩年多來，與防疫中心就防疫作為進行過很多討論，過去許多立委和家長都反應停課規範太過嚴格，因此此次與防疫中心討論後，認為新的防疫措施應以確診者足跡密切接觸者為防疫重點，由於確診者足跡以班級為直接，學生上課接觸長達7小時以上，這部分必須嚴格匡列。

他說，過去只要兩班有學生確診就要停課，家長反應，有些班級學生完全不接觸也要跟著停課太過嚴格，因此此次採取確診者班級採最嚴格匡列，及時停課處置，距離遙遠和未接觸者則放寬處置的方式處理。

潘文忠強調，疫情指揮中心對於密切接觸者有明確規範，亦即二人中有一人未戴口罩長達15分鐘且是近距離接觸才算，停課標準太嚴格不僅影響學生受教權益，臨時被告知停課，家長壓力也很重。

國民黨曾銘宗批評，目前教育部對中小學採取同樣的停課標準，但小學生絕大部分都無法施打疫苗，卻與可打疫苗的中學生適用相同標準，讓小學生增加染疫風險。他要求教育部與指揮中心再討論，針對小學另訂不同停課標準。潘文忠則表示，將會收集立委、家長和地方上的意見，與指揮中心討論。

至於雲林等地方政府擬採不同標準，潘文忠指出，之前許多地方政府，包括新北市長侯友宜等人都要求中央對學校停課規範要有全國一致性的標準，但考量中南地區疫情或有不同，教育部也成立應變中心提供地方協助。

他說，應變小組會與地方政府會商，如果地方政府要採取不同的作法，必須提出可兼顧學生受教權益和解決家長負擔的配套措施，避免造成家長困擾。