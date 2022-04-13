立法院內政委員會今天審查行政院今年度單位預算解凍案，針對萊豬稽查成效，行政院副祕書長李國興表示，去年邊境完成檢驗豬肉共6萬餘公噸，豬肝豬腎及豬其他可食部位共2萬餘公噸，皆未驗出含有萊克多巴胺。此外，陪核調整日本食品輸入管制，政府將加強日本食品輻射核種簡涉及產地標示查核，替民眾食安把關。

政府近年來陸續開放萊豬、日本福島周邊五縣市食品進口，引發食安疑慮，立法院先前審查行政院今年度預算時，凍結「消保及食安業務」預算50萬元，要求行政院提出萊豬及核食稽查人力語成效書面報告後，始得動支。

行政院今天提出報告指出，去年畜肉安心繼會補助地方衛生局稽查抽驗及輔導業者落實標示經費共2億8585萬9000元，查核成效分為逐批監視查驗部分，邊境完成檢驗豬肉計6萬餘公噸，豬肝豬腎及豬其他可食部位計2萬餘公噸，皆未驗出萊克多巴胺。

清楚標示部分，共稽查9萬1850家及15萬680件產品，不符規定均依法處辦；同時抽驗國產及進口豬共7170件，均檢驗合格。另外配合防堵非洲豬瘟，查核豬肉來源逾7萬家次。

李國興表示，行政院食安辦公室持續督導衛福部嚴格執行邊境逐批查驗，清楚標示及稽查抽驗，也會持續建構跨部會緊密合作食品網絡，強化食品安全治理體系。

因應今年政府調整日本食品輸入管制措施，有條件開放福島五縣市食品進口，政府後續將持續加強日本食品放射性核種檢測，以及產地標示查核，增進民眾對政府把關的信心