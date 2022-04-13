台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動9日行經彰化時，與中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂等人發生接駕衝突。民進黨表示要追究此次衝突是否有「紅色勢力」介入。大陸國台辦發言人馬曉光表示，完全是一派胡言，媽祖是兩岸信眾共同的信仰，台中大甲鎮瀾宮媽祖繞台活動其來有自，台灣各黨派團體、各界人士都有參與，憑什麼剝奪統派人士的參與權？

他說，這充分暴露民進黨政治操弄的謀獨本性和故意打壓統派的惡習惡狀。

此外，外交部長吳釗燮近日接受外媒採訪時稱，香港情況讓台灣人看清大陸政權本質，並指出台灣最大共識是不接受「專制統治」。馬曉光回應，民進黨出於謀獨本性，不斷抹黑詆毀香港「一國兩制」實踐。

馬曉光強調，兩岸問題不是制度之爭、不是所謂「民主自由」對抗「專制統治，而是統一和反分裂的問題。他更批評民進黨上台5年來，有何民主自由可言，就只許「台獨放火」，不許不同意見者「點燈」。

尤其被問到台灣討論修改《兩岸人民關係條例》修正草案，要求對接受陸媒訪談退役將領，如有言論妨害國家尊嚴、影響台灣安全就要被取消退休俸。馬曉光直批，好一個因言獲罪，與民進黨嘴上標榜的「民主自由」形成多麼強烈的諷刺。