星宇航空看好各國陸續解封，未來市場將有高運量需求，今日宣布啟動2022首波自訓飛航員招募，官網5月1日至6月15日開放投遞履歷，應徵者需具甲類體檢證與合格的英文檢定證明，並具受認可的商用駕駛員執照。

星宇指出，隨著疫情逐漸趨緩，各國陸續解封，為配合未來機隊導入規劃及解封後市場高運量需求，公司展開自訓飛航員招募作業，期盼能錄用出色的飛航員，一同和星宇守護空中安全，提供旅客高品質的飛航服務。

自訓飛航員應徵資格及需繳交的文件資料，星宇已公布於官方網站（https：／／careers.jx-starlux.com），報名截止日至6月15日止。應徵者需具中華民國國籍且持有效的甲類體檢證，擁有合格英文檢定證明，並具FAA／CAA／ICAO任一認可的商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級），且報考前12個月內須有實機飛行經驗。

星宇航空執行長翟健華表示，2022年是星宇航空交機的尖峰期，除了13架A321neo將全數交付之外，A330neo跟A350-900也將陸續交機，新機交機後將持續布局新航線，現階段必須為航空業的復甦做好萬全準備。

自訓飛航員筆試及面試預計從7月展開，錄取的自訓飛航員須接受半年機型轉換訓練，包括進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，在飛航員熟悉各項操作，完訓並通過航路考驗後，即可成為星宇副機長，加入星宇機隊。