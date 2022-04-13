儘管有地緣政治衝突、中國的新冠疫情，以及股市動盪，然市場對於迪奧(Dior)和路易威登(Louis Vuitton；LV)強勁的需求，推升了全球最大奢侈品集團LVMH的銷售，為該時尚產業的財報季拉開良好序幕。

在截至3月的第一季裡，LVMH集團的總銷售年增23%，達到180億歐元，超過了Jefferies公佈的成長18%普遍預期。

在高檔時尚品牌的推動下，集團最大部門時尚和皮件產品部門的銷售增加了30%，超越分析師預期的17%。

LVMH財務長Jean-Jacques Guiony在電話會議中告知分析師，Dior和Celine的成長快於其它品牌，而LV則從未遠離於該部門的平均水準。

財務長也表示，集團將繼續上調時尚產品的售價，以反應業務成本，但上調幅度不會很大。

據匯豐銀行的估計，奢侈品產業的售價從去年9月以來上漲了8%，LV和Tiffany的漲幅則高達20%至23%之間。

手錶和珠寶部門表現強勁，產品銷售增加了19%，此特別受益於Tiffany在美國市場的強力表現。

化妝品品牌絲芙蘭(Sephora)在美國和法國商店的推動下，「選擇性零售部門」的銷量增加24%。但是LVMH集團的DFS旅遊業務則持續受到亞洲旅遊限制的影響，表現不佳。

財務長也對最新中國疫情感到擔憂，稱除了上海和深圳的封鎖以外，沒有受到封鎖措施影響的城市，其交通也出現停頓，人們減少外出。這顯然是近期的影響，最新的財務數字還看不到。但他預計，一旦限制措施放鬆，需求將很快恢復。