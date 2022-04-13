女星林采緹出道時憑著艷麗臉蛋與S型的火辣好身材，cosplay完美還原日漫《航海王》中的女神「蛇姬」而從台灣一路爆紅至日本，受到大批粉絲的愛戴。而目前已與「呼麻男星」胡睿兒離婚恢復單身的她，將重心放在小孩以及演藝事業上，並積極經營社群媒體與粉絲們互動，日前她便上傳多個運動短片，養眼的視角也讓網友看了直噴鼻血。

林采緹日前在IG上PO文表示「享受爆汗的愉悅感，今日菜單影片左至右，盪壺、手工離心捲腹、TRX划船、六角槓硬舉、槓鈴臀推、負重動態側腹、啞鈴跨步走」，並公開一系列健身側拍短片。

影片中，只見林采緹穿著一件深藍色的深U運動內衣搭配緊身運動褲，跟著教練的指示操作各項運動器材，教練也會在一旁隨時輔助，但由於影片中有不少以「邪惡視角」拍攝上下運動的角度，使她凹凸有致的身材曲線以及F級的火辣上圍因此一覽無遺。網友看到後也忍不住歪樓表示「已充血」、「我覺得教練的汗會比妳多」、「好身材果然不是憑空得來的」、「好累的感覺」、「當女神真不容易」吸引超過5000多人觀看。

事實上，林采緹也曾在5日公開一組「紅酒瑜珈」的辣照，當時的她穿上紅色運動低胸內衣搭配棕色緊身運動褲，大方的在鏡頭前展現各種瑜珈姿勢並展現火辣的好身材，網友看了同樣直呼「好辣」、「整個焦點都是妳」、「鋒芒畢露」。