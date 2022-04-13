國防部軍備局主計室上校劉姓科長11日晚間在營區內運動，返回辦公室後即因身體不適突然昏倒，雖經緊急送醫搶救，但狀況不樂觀，仍於今（13日）日午拔管，宣告死亡，享年46歲。

據了解，46歲劉姓上校為軍備局主計室科長，有慢性病史，11日晚間在營區內運動完畢後返回辦公室，才剛說完身體不適，下秒即昏倒在地，當下緊急將上校送往內湖三軍總醫院救治，無奈狀況不樂觀，裝上葉克膜搶救未見好轉，於今日上午拔管，宣告死亡。