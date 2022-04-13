國防部上校運動後突昏倒 裝葉克膜仍宣告不治 享年46歲 12:202022/04/13 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部軍備局主計室上校劉姓科長11日運動後昏倒，經送醫搶救無效，於13日上午拔管宣告死亡。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部軍備局主計室上校劉姓科長11日晚間在營區內運動，返回辦公室後即因身體不適突然昏倒，雖經緊急送醫搶救，但狀況不樂觀，仍於今（13日）日午拔管，宣告死亡，享年46歲。 據了解，46歲劉姓上校為軍備局主計室科長，有慢性病史，11日晚間在營區內運動完畢後返回辦公室，才剛說完身體不適，下秒即昏倒在地，當下緊急將上校送往內湖三軍總醫院救治，無奈狀況不樂觀，裝上葉克膜搶救未見好轉，於今日上午拔管，宣告死亡。 大鵬灣命案曝內幕 他直擊女友與曖昧男喝酒 徒手打死小王 北市男路跑慘遭天降馬達砸破頭！二審加碼獲賠927萬 #國防部 #上校 #軍備局 #主計室 #運動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中身心障礙運動會感動中落幕 兩年後南投接手舉辦 16:432022/04/12 體育 女星吃藥減肥 躺床上無法呼吸「瀕死瞬間」靠轉念救回一命 12:502022/04/13 娛樂 國防部公布全民國防手冊 學者一看搖頭：不食人間煙火 12:122022/04/12 政治 「全台第一兒運」風光開幕民眾卻吃閉門羹 台中運動局回應了 11:072022/04/11 生活 香山首座室內綜合運動場館今動工 完成1區1運動中心最後拼圖 13:532022/04/11 寶島 今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 21:392022/04/12 政治 對美國軍購 國防部首提四不 04:102022/04/12 政治要聞 時論廣場》全民戰爭的台烏試驗（蘭寧利） 19:532022/04/12 時論廣場 身障運參賽服務全方位 選手紛紛豎起大拇指稱讚 16:222022/04/12 體育 積極培育未來國手 全中運4／16~21花蓮登場 10:542022/04/11 生活 免節食也不用多運動 美研究：每天1舉動 年瘦3.4公斤 07:462022/04/12 健康 嘉市西區全民運動館 6月招標 04:102022/04/12 地方新聞 立委質詢興建第二座預警雷達 國防部回應「4不買」 13:472022/04/11 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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