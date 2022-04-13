金門瓊林路段昨晚發生酒駕自撞側翻的交通事故。（警方提供）

警方據報趕到現場救援，所幸駕駛並無大礙。（警方提供）

金門瓊林路段昨晚發生酒駕自撞側翻的交通事故，幸運無外傷的小客車駕駛酒測值高達0.85，且開的還是失竊車輛，全案由警方依竊盜及公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦。

警方說明，昨晚8時許，蔡姓男子駕駛自小客車行經金湖鎮瓊林里瓊義路往瓊林水庫路段前進時，不慎自撞路緣石側翻，並受困於車內動彈不得。

金湖分局據報緊急到場，消防隊將他拉出檢視，外觀未有受傷跡象，卻發現他一身酒氣，酒測值高達0.85。全案訊後依竊盜及公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局長曾冠螢呼籲，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正，新修正道路交通管理處罰條例明定，汽機車駕駛人第2次酒駕「累犯」的累計期限已由5年延長為10年，且處罰機關得於網站上公布酒駕「累犯」姓名、照片及違法事實，倘行為人已有酒駕紀錄再發生酒駕違規，不論機、汽車酒駕均合併計算，除依法公布酒駕「累犯」姓名、照片及違法事實，必須處以罰鍰、吊銷駕照及道安講習，且無論初犯、累犯、拒測者均應吊扣汽車牌照2年，若因肇事致人重傷或死亡者，依規定沒入車輛。

金湖分局提醒民眾謹記「喝酒不開車、開車不喝酒」，建議駕駛人多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全。

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