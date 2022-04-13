國家圖書館持續推廣我國漢學的國際影響力，近期在歐盟會員國斯洛伐克首次設立「台灣漢學資源中心」，並與該國排名第一的考麥紐斯大學（Comenius University）簽約，成為國圖第41個全球夥伴。

考麥紐斯大學圖書館體系包含13個分散於校園、甚至校外的院圖書館，由「學術圖書館中心」（Academic Library Centre）統籌管理。

國圖表示，與斯國歷時半年討論而拍板定案的「台灣漢學資源中心」，設立於考麥紐斯大學藝術學院圖書館，此乃因為與合作案相關的東亞研究系所隸屬於藝術學院。

國圖提到，考麥紐斯大學東亞研究系所於1988年增設漢學研究（Chinese Studies），是該國唯一同時提供漢學的大學與碩士學位的學術單位。該系所自2002年創刊國際性學術期刊Studia Orientalia Slovaca（《斯洛伐克東亞研究》），從2010年後每年出刊二期，收錄跨領域的東亞研究相關論文。

國圖指出，因應漢學教學與研究之需，考麥紐斯大學圖書館館藏除了中文書籍之外，也包含以西方國家語言出版之相關圖書與期刊館藏，涵蓋歷史、文學、經濟、政治、藝術及語言等領域。

國家圖書館曾淑賢館長表示，考麥紐斯大學為斯洛伐克的漢學教學研究重要學府、以及其在國際性期刊出版方面的耕耘與貢獻，故推動此合作協議之簽訂，讓我國學術研究成果，成為其教學與研究之資源，並發揮台灣的影響力。