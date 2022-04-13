隨著美國公債利率飆升來到近期高點，各類債券普遍受到衝擊，面對高收益債短期震盪應保持穩定心態，法人表示，千萬不要在市場最恐慌時出脫，反而可以趁低點危機入市，才能享有息收及資本利得上漲的甜蜜點，尤其根據歷史經驗來看，升息期， 美國高收益債指數皆逆勢上漲！

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人李怡慧表示，根據歷史經驗來看，李怡慧表示，不論是2014年Fed QE退場，或是Fed在2015年緩步升息、2017年加速升息期間，美國高收益債指數皆逆勢上漲，主要在於升息代表經濟熱絡，加上具較高殖利率優勢，深受買盤青睞。

李怡慧說，俄烏衝突主導市場，致歐洲通膨升溫、經濟下行壓力增，在各國對俄羅斯制裁力道較預期大，歐高收受到衝擊相對較大，與2014年克里米亞事件不同，此次影響將更大更久，原物料飆漲導致中下游企業蒙受利潤減少的壓力。在美高收方面，地緣風險對美國經濟影響小於歐洲，也大聯準會更趨向鷹派，3月利率點陣圖預估聯準會2022年將升息7碼。

李怡慧進一步指出，隨著美國公債利率飆升來到近期高點，各類債券普遍受到衝擊，面對高收益債短期震盪應保持穩定心態，千萬不要在市場最恐慌時出脫，反而可以趁低點危機入市，才能享有息收及資本利得上漲的甜蜜點。操作上，建議提高短天期債券配置，選定有贖回機會的債券賺取贖回收益，看好營運計畫健全且不易受到經濟循環影響的大型企業，提高買回操作機會及穩定性。