當中美聚焦俄烏衝突的同時，雙方在非洲的新角力賽則正悄悄開打。中國今年強化非洲外交，外長王毅除年初出訪肯亞等3個非洲國家，3月時更馬不停蹄接見尚比亞等7位非洲國家外長，積極經略非洲意味濃厚。美軍非洲司令部司令湯生（Stephen Townsend）提出警告，美國忽視非洲將使自身深陷危機。

美國之音報導，美國前總統川普無心經營非洲，現任總統拜登又分身乏術，一方面要應對國內新冠肺炎疫情，對外則要處理更為棘手的俄烏衝突。

美國經營非洲的「真空狀態」，已引發不少關注。報導引述湯生上星期在國會山莊的說法指出，中國在一個對美國安全和經濟增長至關重要的地區占據主導地位。他警告說，華盛頓忽視非洲使自己面臨危險。

中國對非洲這個「第二大陸」進行的巨大投資，以及持續推動其「一帶一路」倡議，正在推動中國的經濟增長，並超過了美國，讓中國能夠趁此機會，使北京從中獲益。事實上，湯生早在3月在參院軍事委員會就已拋出類似的闡述。

報導稱，王毅外長今年對非洲三個國家進行了訪問，僅在3月就會見了7位非洲國家外長。中國國家主席習近平上月與南非領導人拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）進行了「富有成效」的通話。

湯生表示，「我們的非洲夥伴們面臨兩種選擇，即加強美國和盟國領導的開放以規則為基礎的國際秩序，或者屈服於全球競爭者的原始力量交易的壓力運動。」

約翰霍普金斯大學大學中國非洲研究倡議主任布勞提根（Deborah Brautigam ）分析，中國正試圖製造一個「不結盟」軸心，同時北京不希望烏克蘭戰爭成為被迫在美國和俄羅斯之間選邊站的國家的新冷戰。

而中國對於非洲的經略除了在經濟面向上，還觸及軍事層次。非洲還具有重要的地緣戰略地位。湯生擔心已經在吉布地擁有一個海軍基地的中國正尋求在大西洋沿岸建立另外一個基地。這毫無疑問將迫使美國國防部考慮轉變美國的海軍態勢，並對航行自由和美國的行動能力構成更高的威脅。

報導也引述美國國務院一名發言人說法稱，中國雖然刻意淡化在西非建立基地的野心，但「一般認為，他們正努力建立一個軍事設施網路。某些涉及中國基地活動的潛在步驟會增加美國的安全擔憂。」