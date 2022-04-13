林務局將辦理「合歡山及武嶺景觀區周邊設施改善工程」，全面改善武嶺觀景台及武嶺公廁的老舊設備，以確保遊客安全、提高休憩品質。(東勢林管處提供)

合歡山係為台灣中部高山旅遊勝地，武嶺觀景台更是懷舊打卡的熱門景點。林務局東勢林區管理處13日指出，為提升國民體驗高山自然山林之旅遊品質，將辦理「合歡山及武嶺景觀區周邊設施改善工程」，全面改善武嶺觀景台及武嶺公廁之老舊設備，以確保遊客安全、提高休憩品質。

東勢林區管理處說，整修工程將於今年4月18日進場施工，預計今年10月7日竣工，施工期間武嶺觀景台及公廁將暫停開放，為符合遊客使用需求，將於武嶺公廁周邊，提供臨時活動廁所3座；惟考量如廁的舒適性，林管處仍建議遊客至鄰近的昆陽、合歡山兩處景觀區使用公廁，施工期間將造不便，敬請遊客體諒。

東勢林管處指出，整修工程包含「武嶺觀景台」及「武嶺公廁」兩處設施改善工作，舊觀景台，因使用年代久遠，部分設施破損龜裂，影響遊客安全，亟須進行適度的整理及改善。

東勢林管處強調，另外武嶺公廁整修後，除老舊設備全面更新外，將提供冬季溫水洗手的貼心服務及防止管線結冰的抗凍設計；工程竣工後，武嶺景觀區，將以嶄新面貌重新呈現。