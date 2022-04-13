病友傅先生夫妻分享治療心得。（北榮提供）

病友羅先生夫妻感謝醫療團隊救治。（北榮提供）

二位病友與醫療團隊合影。（北榮提供）

70歲羅先生，罹患風濕性心臟瓣膜疾病，99年接受開心瓣膜置換手術，110年底因置換的生物組織二尖瓣膜逐漸退化，發生嚴重逆流導致心臟衰竭。台北榮總心臟瓣膜團隊為他執行「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」，手術後第1天即可下床活動，5天後康復出院，恢復正常生活。

羅先生為多重慢性疾病患者，本身有糖尿病加中風，若實施開心手術風險極高，因此北榮心臟外科建議無傷口、風險低、恢復快的「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」，心臟外科醫師許喬博表示，以往像羅先生這樣的患者，僅能選擇再次開心手術，或從心尖開小傷口置放支架瓣膜，但不論是哪一種手術方式，病人的心臟肌肉都會受到傷害，導致術後心臟收縮功能下降。

許喬博說，但「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」，是經由心房中隔穿刺，把導管支架瓣膜置放在原本已經退化失效的組織瓣膜，全程不但不需要使用體外循環心肺機（葉克膜），不需停止心臟，且無傷口，更重要的是對心臟肌肉完全不會有影響，對病人術後心肺功能影響幾乎為零。

許喬博進一步說明，台灣每年約有2500人接受過心臟瓣膜置換手術，平均生物組織瓣膜，也就是俗稱的豬瓣膜或牛瓣膜，使用壽命約為10至15年，如果病人70歲接受組織瓣膜置換，可能在80或是85歲需再次開心手術置換瓣膜，經心房中隔導管二尖瓣膜置換手術就能讓此類病人免除開心手術的風險。

北榮心臟內科醫師宋思賢表示，美國最新發表的研究顯示，2019年全美共執行經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術873台，平均手術成功率約為95％。而北榮心臟瓣膜團隊，目前為止已完成200例以上各式經導管的主動脈瓣膜、二尖瓣膜以及三尖瓣膜治療，手術成功率高達95％，與國外先進一流醫學中心成效相當。

該團隊治療成功的另一名案例，為68歲的傅先生，他因擴大性心肌病變，重度心臟衰竭合併重度二尖瓣膜逆流，原先已接受心臟移植評估，但去年9月初順利執行經導管二尖瓣膜修補手術，手術時間僅1.5小時，之後不但重返健康，也積極與心肺復健團隊配合做完整的心肺復健運動訓練，已不需再經歷等待移植心臟的煎熬。