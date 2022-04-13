運動賽事現場常有攝影師會捕捉正妹球迷的畫面，往往都會引起熱烈討論，近日PLG新竹攻城獅球賽中，有位戴口罩的長髮妹就引發關注，還被網友貼到臉書社團肉搜，希望能尋到她的真實身分，如今口罩下的真實樣貌曝光，就是個外貌甜美的正妹。

有網友就在臉書社團「新竹攻城獅球迷討論區」發文，表示這位長髮正妹是除了球員以外，被攝影師對焦最久的路人，時間有長達10分鐘左右，後來被網友搜出instagram後，在戴著口罩的深邃雙眼下，果真是個長相甜美的正妹，笑起來的迷人模樣，更是搶盡所有人目光，目前instagram更有3.3萬粉絲追蹤，人氣可說是相當高。

她在instagram曬出的生活照，也吸引不少網友按讚，紛紛留言：「美女就得這樣啊，上鏡頭高清都美」、「在攻城獅主場轉播看到妳，真的好美」、「朝聖P+女神，人美歌聲也好聽」、「真的是很美很美的女神」。