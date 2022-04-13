針對教育部發布放寬停課相關規定，新竹市長林智堅13日表示，過去1年，中央地方政府攜手合作，台灣防疫相較其他國家在好得許多，這次因應omicron病毒，它的傳染力高、重症率相對低，所以我們應該要更加嚴謹來看待疫情狀態。

雖然新竹市陸續都有孩子確診、學校停課的情況，不過，教育部已有新指引，未來市府都會全力配合教育部指引來停課，不過他相信有去年的經驗，停課不停學，線上教學新竹市各校會做好準備，也會視疫情狀況來滾動式檢討，並向中央反應。