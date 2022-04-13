新竹市遵循新停課標準 林智堅：全力配合教育部指引 12:412022/04/13 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長林智堅表示，針對教育部停課的相關新規定，未來市府都會全力配合教育部指引來停課。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對教育部發布放寬停課相關規定，新竹市長林智堅13日表示，過去1年，中央地方政府攜手合作，台灣防疫相較其他國家在好得許多，這次因應omicron病毒，它的傳染力高、重症率相對低，所以我們應該要更加嚴謹來看待疫情狀態。 雖然新竹市陸續都有孩子確診、學校停課的情況，不過，教育部已有新指引，未來市府都會全力配合教育部指引來停課，不過他相信有去年的經驗，停課不停學，線上教學新竹市各校會做好準備，也會視疫情狀況來滾動式檢討，並向中央反應。 遵循停課新標準？台東縣：依中央規定 視需要協商 停課標準逆中央喊卡！新竹縣拍板：願配合 #新冠肺炎 #台灣 #新停課標準 #停課 #新竹市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 12:442022/04/13 生活 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 停課標準中央地方不同步 潘文忠：必須提出配套措施 12:222022/04/13 政治 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 跟進中央停課新標準 黃珊珊曝主因喊：尊重中央判斷 12:182022/04/13 生活 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 遠距教學頻繁 竹縣9月國中小生生有平板 04:102022/04/13 地方新聞 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 11:532022/04/13 生活 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 新停課標準挨轟「別人孩子死不完」 教長：會滾動修正 11:302022/04/13 生活 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 10:012022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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