半導體用特殊氣體新兵晶呈科技（4768）13日以每股86.8元上櫃，挾著今年獲利可望維持成長腳步，股價最高衝上110元，大漲25％，蜜月行情火熱。

晶呈是台系晶圓代工廠C4F8（八氟環丁烷）最主要的供應商。受惠新應用驅動半導體元件需求上揚，以及特殊、環保氣體新品開始出貨，加上以乾式製程去測試矽晶圓呆料，具低成本、低耗能、節省空間等優點，銅磁晶片（CMW）也將開始挹注，營運動能活絡看俏。

晶呈運用自行開發之乾式化學品精餾、氣態分解溶蝕及導磁膜散熱等核心技術，成功開發出三大產品線，分別為「半導體製程特殊氣體製造」、「特殊氣體應用加工服務（晶圓重生）」及「複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）」。

晶呈指出，目前特殊氣體佔營收近九成；近年開發之晶圓重生服務及銅磁晶片關聯產品將是未來帶動營運成長的新動能。

晶呈特殊氣體主應用領域包括半導體黃光、蝕刻、薄膜、擴散/離子植入及設備清洗等製程，國內外許多知名半導體大廠皆指名採用。

根據調研機構Grand View Research.Inc.統計，預估2021~2028年全球特殊氣體市場規模年複合成長率將達8.8％，2028年可望來到182.2億美元，產業前景看好。