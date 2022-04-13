中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 12:442022/04/13 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部昨天宣布放寬防疫停課標準，嘉義縣長翁章梁今天表示尊重中央防疫指引。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部昨天宣布放寬防疫停課標準，嘉義縣長翁章梁今天受訪表示，中央的指引一定經過專家學者審議，嘉義縣會尊重中央的指引，若地方衛生單位疫調後認為有需要強化的地方，會再微調。 翁章梁表示，防疫作戰是全國性的，中央的指引一定透過專家學者審議，嘉義縣會尊重中央的指引，至於防疫手段若有必要，會做強化， 例如學校有發生確診狀況，衛生局發放快篩試劑或組成小組了解、關心疫情期間小朋友的身體狀態，在中央指引的規範下，做防疫手段的微調。 新竹市遵循新停課標準 林智堅：全力配合教育部指引 停課標準中央地方不同步 潘文忠：必須提出配套措施 #新冠肺炎 #台灣 #新停課標準 #翁章梁 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 跟進中央停課新標準 黃珊珊曝主因喊：尊重中央判斷 12:182022/04/13 生活 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 沈富雄轟 新台灣模式極盡荒唐 04:102022/04/13 政治要聞 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 11:052022/04/13 生活 大陸8城市 入境集中隔離擬縮短至10天 04:102022/04/13 產業財經 陳時中：返國免隔離可期 暑假疫情估可緩解 04:102022/04/13 財經要聞 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 04:102022/04/13 生活新聞 苗栗配合新停課標準 徐耀昌：視疫情滾動式檢討 12:312022/04/13 生活 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 10:012022/04/13 生活 五大MSO寬頻上網價格戰 再起 04:102022/04/13 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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