教育部昨天宣布放寬防疫停課標準，嘉義縣長翁章梁今天受訪表示，中央的指引一定經過專家學者審議，嘉義縣會尊重中央的指引，若地方衛生單位疫調後認為有需要強化的地方，會再微調。

翁章梁表示，防疫作戰是全國性的，中央的指引一定透過專家學者審議，嘉義縣會尊重中央的指引，至於防疫手段若有必要，會做強化，

例如學校有發生確診狀況，衛生局發放快篩試劑或組成小組了解、關心疫情期間小朋友的身體狀態，在中央指引的規範下，做防疫手段的微調。