台東縣今日新增3例確診，台東縣衛生局昨晚獲中央系統通報新增3例確診個案，案號皆尚未公布，經衛生單位疫調發現3案可傳染期間皆有花蓮慈濟醫院活動足跡。另外，台東縣府也公布昨日新增的達仁鄉確診者足跡。

台東縣衛生局說明，昨(12)日接獲中央通報本縣3例確診個案，第1案為女性 60多歲CT值18.3，已接種二劑新冠疫苗，可傳染期7日起至9日期間花蓮慈濟醫院陪病，11日開始腰酸背痛、喉嚨沙啞，12日自行快篩檢測為陽性，後至醫院採PCR陽性確診。第2案為男性70多歲CT值29.2，未接種疫苗，無症狀，個案可傳染期間皆於花蓮慈濟醫院住院治療，與第1案為夫妻關係。

第3案為60多歲女性，CT值17.8，已接種二劑新冠疫苗，無症狀，個案可傳染期8日起也皆於花蓮慈濟醫院陪病。另有外縣市28673案足跡（達仁及綠島等）相關接觸者（含居家隔離及自主健康管理）共篩檢83位，其中1例陽性為昨日本縣公佈個案，其餘PCR採檢皆為陰性。

台東縣長饒慶鈴表示，長濱快篩站截至今日已篩738人，快篩陽性7人，PCR複檢後全部陰性；而昨日綠島快篩站也已經篩138人皆為陰性，今日下午15：00-18：00仍持續進行篩檢中，請與確診個案足跡重疊鄉親務必做好自我健康監測，如有疑慮也可前往篩檢。