黃姓廚師去年底酒醉返家，忘了帶鑰匙，遂當蜘蛛人般，從北市信義區租屋處的公寓頂樓，往下攀牆爬窗回家，結果誤闖鄰居婦人房內呼呼大睡，婦人驚醒將黃男趕走後，黃接著又爬進另外2間房，其中1女子驚嚇喝斥，黃男失足從4樓窗口摔到1樓，肩膀及身體等多處骨折，傷勢不輕，並涉犯侵入住宅罪，台北地檢署13日偵結，給予黃男緩起訴處分，期間1年。

據了解，去年12月6日凌晨5時許，租住在北市信義路五段某5樓公寓4樓套房的30多歲黃男，在租屋處喝酒酒醉，原本要下樓買東西，卻在樓梯間發現忘了帶鑰匙，只好上5樓頂樓，想攀爬外牆回到4樓租屋處，但他在在經過5樓加蓋屋時，直接從窗口進去，因窗邊有床，便倒頭就睡。

當時正在床上睡覺的50歲婦人，感覺有人在拉被子，發現枕邊竟出現陌生男子，斥責要黃男離開，黃男再攀牆而下，因記錯房間位置，爬到巴西籍男子的陽台窗邊，巴西男急忙把黃男趕走。

黃男又爬上5樓，再往下爬，卻爬進他租屋處隔壁的女房客窗口，女房客當場喝斥，黃男直接從4樓摔到1樓，全身多處骨折，送醫時還因肩膀骨折，警詢後無法在筆錄上簽名，只能按捺指紋。

事後僅巴西男一人提告，檢警調查時，黃男供稱喝醉，不記得了，但他傷勢嚴重，已由母親接回高雄休養中。

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