韓國政府13日表示，3月失業率為2.7%，跟2月一樣續創歷史新低。同時，就業機會已連續13個月增加，但增長數量有稍減緩。

根據韓國最新官方數據，3月就業人數達2775萬，年增83.1萬，創2002年以來，工作人數增加最多的3月份。不過，增加數量還是低於元月的114萬，以及2月的104萬。

受惠出口強勁，韓國景氣一直位於復甦正軌上。不過，當地疫情時好時壞，加上俄烏戰事導致能源成本居高不下，韓國未來的經濟成長也備受挑戰。

韓國3月就業率年增1.6%來到61.4%，創1982年7月開始編撰此數據以來，最高的3月紀錄。再者，韓國經濟發展重點之一的製造業，就業工作年增10萬個，創2018年元月以來最多。

同時，在失業率方面，3月也平了2月所創最低紀錄2.7%。其中，飯店與餐飲業的新增員工數，在連續3個月成長後，3月減少2萬人。同時，批發與零售業也少3.2萬左右。