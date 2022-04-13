鎳等金屬需求下滑擔憂，鋼鐵仍擁抱三大利多，全球基礎建設、原物料價格維持高檔、族群殖利率不低。全球鋼鐵行情往上走，鋼鐵族群3月、Q1營收俏，Q2更旺可期，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)維持多頭走勢，帶動志聯(2024)漲停，佳大(2033)也漲逾半根漲停板。周三不銹鋼漲幅同樣飆風，新鋼(2032)高鎖37.3元漲停，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)、盛餘(2029)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、榮剛(5009)、有益(9962)等股價亮眼。

3月營收公告結束，多家不鏽鋼廠表現亮眼，包含大成鋼、彰源，均創單月營收的新記錄，主要受惠俄烏戰事，以及歐美各國對俄羅斯祭出經濟制裁，帶動國際原物料成本高漲，推升不鏽鋼報價大幅上揚，加上烏克蘭鋼鐵廠停擺，國內不鏽鋼廠迎接轉單效應，獲利紛紛繳出佳績。展望後續，考量一般不鏽鋼管/板廠從接單到出貨，時間落後1至2個月，因此3月份飆漲的國際鎳價，尚未反映在國內不鏽鋼廠的業績上，市場預期，4月及5月的營收還會更強，相關個股後續應有高點可以期待。

新光鋼3月營收20.69億元，首度站上20億元關卡，月增62.85%、年增89.53%；第一季營收46.19億元，年增42.79%、季增44.24%，單月、單季均創下歷史新高紀錄。盛餘3月營收16.15億元，月增34.61%、年增54.05%；第一季營收41.95億元，年增30.77%、季增7.36%，單月、單季分別改寫歷史新高、次高。

隨著第二季市場進入需求旺季，再加上國際鋼鐵原物料行情高漲，新光鋼產品價格跟著走揚，營運動能轉強。盛餘也認為，短期在全球鋼鐵市場供給趨緊情況下，本季鋼價有望逐步墊高，而需求端也可望進入客戶回補庫存週期，價、量續揚，營運續持正向看法。

新鋼3月營收4.13億元，月增42.22%、年增48.96%，單月創新高紀錄；第一季營收10.35億元，年增20.56%、季增16.96%。預期出貨量可望年成長15%，全年營運挑戰更上層樓。外資再度回頭買超，盤中衝上漲停價，挑戰前高37.5元。

中鋼預計本周五開出5月盤價，而中國鞍鋼、本鋼周一已先開出5月盤價，大宗料基本全面平盤，僅部分汽車用鋼調漲。對於5月盤價，中鋼認為，大陸疫情嚴峻下仍開出平盤，足見鋼價有撐難跌，盤價維持正向看法。目前鐵礦砂價格維持強勢，其它煉鋼相關原料價格也維持高檔，煉鋼成本上升將使鋼價有撐，投顧法人預期鋼價短期仍有反彈上漲空間。法人也維持中鋼區間操作的投資建議。

龍頭中鋼樂觀氣氛，帶動中小型發動攻擊，志聯(2024)同樣鎖住25.65元漲停，佳大(2033)也漲逾半根漲停。

本土證券商表示，鋼鐵股受惠Q2外銷歐洲的鋼品數量季增20%，3月營收表現亮眼，營收創新高如彰源、大成鋼、新鋼等，頁岩油近日開採積極，對彰源、大甲(2221)出貨給頁岩油業者有利。彰源也翻紅強漲逾4%。