受惠國內車市需求旺盛，和泰車預估2022年台灣銷售量小增至46萬輛，年增2.25%，有助於帶動集團營運穩健增長。但考量短期汽車供應鏈仍受晶片短缺、零組件缺料影響，且緩解時間點尚未明朗，投顧法人投資建議區間操作，目標價給予640元。

周三下午裕隆集團子公司裕隆(2201)、中華(2204)、裕融(9941)接棒舉行線上法說會。和泰車周三盤中重回5日、月線雙線，目前上漲2%；汽車股裕隆(2201)、中華(2204)、裕日車(2227)股價齊揚。

今年第一季台灣車市總銷售量達10.43萬輛，年減14.17%。其中TOYOTA銷售量達3萬2021輛，年減9.77%，LEXUS銷售量達5752輛，年減7.72%，合計市占率達36.2%，年增1.9個百分點。展望2022年，和泰車認為正面因素包含台灣經濟穩定成長、股市/房市持續熱絡、國旅需求旺盛，負面因素則包含疫情影響零件供給、晶片供應短缺、潛在通貨膨脹風險。雖然尚未明確看到短缺緩解時間點，但考量2021年底車廠在手訂單旺盛卻受缺車影響無法交車，和泰車預估2022年台灣車市總銷售量將達46萬輛，年增2.25%。

2021年方面，雖台灣車市總銷售量下滑，但因TOYOTA、Lexus、HINO新車銷售合計達15.6萬台，和泰車銷貨收入年增4.32%。而租賃收入、利息收入、其他收入同步增長。因毛利率提升，營業利益年增14.09%。受惠於子公司獲利能力增長且稅率穩定，稅後純益162.11億元，年增17.05%，EPS達29.68元。

2022年方面，和泰車銷售目標分別為TOYOTA 13萬輛、LEXUS 2.5萬輛，合計15.5萬輛，市占率33.7%。商用車則因受2021年六期法規切替、客戶提前購車影響，預估市場總台數將下滑，挑戰年銷售目標9000輛。雖目標銷售量數下滑但市占率持續推升。法人預估2022年營收2453.49億元，年增0.93%，毛利率及營業利益則維持穩定表現。受惠於子公司獲利能力提升，且稅率穩定，稅後純益175.55億元，年增8.29%，EPS達32.14元。