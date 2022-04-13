上海市市場監管局副局長彭文皓13日在上海疫情防控工作新聞發布會表示，疫情防控以來，「社區團購」成為封控期間市民生活物資保供的主要方式，為民生保障，緩解「買菜難」問題，發揮了重要作用，「我們對於依法開展的社區團購是支持的。」不過，對個別假藉團購之名實施哄抬價格、囤積居奇等價格違法行為，將依法予以查處。此外，針對快遞費和跑腿費價格明顯上漲問題，也將採取措施依法規範。

大陸界面新聞13 日報導，由於疫情防控的需要，以團購為代表的集採集配模式成為封控區內配送生活物資的重要管道。除叮咚買菜、盒馬、美團買菜等平台外，部分能對接生鮮資源供應商的社會人士，也以個人身分向封控社區提供團購服務。

對於目前存在的哄抬物價、短斤缺兩等問題，上海市市場監管局也保持著關注。4月10日，上海市市場監管局曾發布《關於規範疫情防控期間「社區團購」價格行為的提示函》（以下簡稱《提示函》），對社區團購組織者與經營者提出價格自律、明碼標價、保障消費者權益等方面的要求。

《提示函》中還強調，市民如發現「社區團購」涉嫌價格違法的，可及時撥打12315或者12345舉報，市場監管部門將依法予以查處。

彭文皓指出，目前，對檢查中發現經營者明碼標價不規範等問題督促整改，對銷售蔬菜哄抬價格、價格欺詐、低標高結等價格違法行為已查處192件。彭文皓表示，市場監管部門將繼續加強對經營者價格行為監管執法，尤其對個別假藉團購之名實施哄抬價格、囤積居奇等價格違法行為的，將依法予以查處。

會上，彭文皓建議消費者在團購時注意選擇由正規的保供單位提供的商品。重點可以關注以下三方面內容：包括是否明確標示團購商品的具體資訊；是否對漏發、錯發等問題有明確的處理方式；是否提供連絡人和聯繫方式等。同時注意保留團購商品的記錄、與相關經營者溝通的截圖等，以便維權時作為相關證據，也便於市場監管部門的後續核查和處置。

此外，針對市民關心的快遞費和跑腿費價格明顯上漲的問題，彭文皓也明確強調，市商務委、郵政、發改委和市場監管局將聯合採取措施，進一步依法規範。據介紹，兩家世紀華聯門店通過大幅調高配送費變相哄抬價格案、金大碗餐飲公司大幅調高配送費變相哄抬價格案中相關經營者均被處以頂格罰款。