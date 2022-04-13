新北市主計處今在市政會議報告指出，主計處指出，110年度新北市總決算歲入超收75.49億元、歲出撙節85.14億元，相抵結果賸餘16.73億元，扣除決算債務舉借971億元、債務還本991億元，淨收決算數短絀3.27億元，今市政會議討論通過後，將於4月底依函送審計部新北市審計處審核。

110年度歲入預算數1650.03億元，歲出預算數1793.93億元，歲入歲出差短143.90億元，連同債務還本1082億元，合共須融資調度1225.90億元。全數以債務舉借予以彌平。

主計處表示，110年度歲入決算數1725.52億元，較預算數增加75.49億元，主要是稅課收入等項目超收108.57億元與補助及協助收入、營業盈餘及事業收入等項目短少33.08億元增減互抵所致。

至於歲出決算數1708.79億元，較預算數減少85.14億元，主要是因投資新北市公共建設用地基金款項賸餘、中央補助計畫實際核定數較少、業務費撙節支出、招標節餘、債務付息支出及預備金有未動支數等原因所致。