上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司雙喜臨門，不單3月及第一季淡季不淡，營收雙雙創同期新高而傳捷報，大銀3月營收還創單月新高、第一季營收締造單季新高。上銀集團以品質、服務、生產時間、交期及快速回應等多面向表現，再度獲全球最大半導體及面板設備商美國應用材料頒發2022年最佳供應商大廠。

上銀半導體、新能源及電動車鋰電池等產業訂單續旺，5G、自動化及工具機產等產業訂單也增長，3月合併營收攀升至27.12億元，年成長25.56％，創2018年10月以來單月新高；第一季合併營收75.67億元，年增幅26.3％，雙雙改寫同期新高。

大銀生產奈米級定位平台、精密運動控制元件，持續接獲半導體及自動化產業訂單，新增電動車鋰電池生產設備及太陽能電廠等產業訂單也成長，3月及第一季營運呈現淡季不淡，還創新高的榮景。

大銀3月合併營收3.4億元，創單月新高，年成長18.89％；第一季合併營收攀升至8.56億元，年成長23.23％，締造單季史上新高。

大銀表示，半導體業持續擴廠，全球三大半導體設備商都向大銀下單採購奈米級定位平台；自動化產業則因少子化及人工短缺，自動化設備需求增溫，對大銀精密運動控制元件需求殷切。電動車產業成長，廠商擴廠，帶動電動鋰電池設備採購直驅馬達。大陸官方最近對企業建置太陽能電廠給予補助，帶動驅動器需求增加。大銀比較擔心，疫情再起、船期不定，可能會造成客戶遞延拉貨。

上銀集團表示，上銀集團旗下上銀及大銀兩公司再次獲得全球半導體及面板設備龍頭大廠美商應用材料2022年最佳供應商大獎（Best in Class Performance），全球僅15家廠商入選，台灣廠商只有3家名列卓越供應商獎項榜單。上銀集團以高精度半導體設備奈米定位平台名列其中，這是應材對上銀集團的再次肯定，這也顯示出上銀集團的產品及技術，是目前全球要求最高精度半導體設備廠的首選。上銀集團在品質、服務、生產時間、交期及快速回應等多面向的高績優表現，在應材全球眾多供應商，得獎不易。

上銀集團強調，美國應材再次頒發優良供應商給予上銀集團，更加證明上銀集團的技術與產品，在全球產業的領導地位。