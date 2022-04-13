因為預期改變，通膨不降反升、美國聯準會（Fed）貨幣政策脫離預期軌道，推升美國公債殖利率大幅反彈，引發股市劇烈震盪，為因應多變難以預測的環境，全球資金暫時避開成長股，轉向高品質、高殖利率、低景氣循環股票，使得全球一般股票型基金績效呈現兩樣情。

去年強勢的科技型基金今年以來表現相形失色，前三強都由水電瓦斯及基礎建設相關基金包辦，尤其第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，更是今年唯一績效超過10％者，持續領先群雄。

第一金水電瓦斯及基金建設收益基金經理人許書豪表示，3月中旬美國科技股一度強彈16％，暫時甩掉走空危機，但美國通膨再創40年新高，美國聯準會官員感受龐大壓力，對外口徑趨向一致，當前目標就是降溫通膨，貨幣政策緊縮的速度幅度必須加快，言論一出，科技再度被拋售，近二周又跌了8.5％，宣告今年科技股將呈現鋸齒狀的來回震盪整理，操作策略僅能逢低波段操作，或採取定時定時耐心佈局，度過這波風格轉換的修正期。

許書豪指出，由於俄烏戰爭逐漸走向歹戲拖朋，短期難以收拾的局面，造成近期歐美生產者物價指數分別來到31.4％及13.8％，代表未來3～6個月消費者物價指數恐怕居高不下，對企業獲利構成一定程度壓力，亦可能壓抑消費動能，趨避風險意識的抬頭，讓資金不斷湧向具有高度定價權、獲利較不受原物料上漲影響的水電瓦斯、基礎建設等公用事業類股，且此一市場風格應該是今年的主旋律。