全球永續發展SDGs為全球高度關注與討論的議題，氣候變遷影響與日俱增，減少能源消耗已是大勢所趨。日月光高雄廠重視永續理念，推動綠色節能，導入國際效能量測和驗證協議IPMVP（International Performance Management & Verification Protocol）輔以M&V方法學量測驗證（Measurement and Verification），查證高雄廠區17項具代表之節能措施，共計節電逾768萬電度，於2022年4月獲頒IPMVP能源績效驗證，為全台半導體產業第一家通過驗證的公司。

高雄廠為強化節能成效，於2020年推動為期一年的IPMVP國際量測驗證，委請第三方公正單位SGS（台灣檢驗科技股份有限公司），依據IPMVP、ISO17741:2016標準準則，並參考能源局相關規定及日月光節能規章，展開密集且嚴謹的驗證程序。同步進行兩階段節能種子人員訓練及查證，經由節能措施效益計算暨數據查證，於2021年10月正式通過現場驗證，取得IPMVP能源績效驗證，彰顯日月光落實節電管控的成效，減輕能耗對於環境的衝擊。

高雄廠從節約能源邁向能源管理，於2019年成立廠務節電大聯盟，以ISO50001管理系統為基礎訂定節能目標，透過節能競賽、創新方案等交流，達到廠區能源管理優化目的；2020年，聯盟以IPMVP為年度設定，由接受M&V訓練的員工於各廠區推動能源管理發展行動，透過會議評估效益與精準計畫執行，長期監督節能作業，持續提升節能績效。以變壓器整併的實例，提報電量與查證結果的符合率達99％，顯示運用IPMVP與M&V有效幫助企業監測及改善能源管理行動，彰顯節能成效並提升綠色競爭力。

日月光致力環保，積極投入低碳使命、循環再生的執行，以行動實踐綠色承諾，致力降低工廠營運對環境的衝擊，並推動高雄廠的循環經濟，強化源頭管理，包括中水回收系統打造，廢棄物再製等，持續優化資源效益的使用。同步將永續理念擴及至產業鏈客戶、供應商與相關合作夥伴，積極推動自發性節能，共同帶動產業界節能永續風潮，串聯產業共生創造經濟與環保的雙贏。