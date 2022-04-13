為了減少塑膠的使用，多國訂出分年度添加塑膠再生料目標，國內推動再生料添加，促進國內產業與國外接軌，環保署擬訂推動要點，並訂出各業者要在2025年總指定產品使用再生料達25％、2030年各指定產品再生料要達35％，今天召開法案研商會邀請業者溝通，雖然為自願性質，但多家業者反映目標難達成。

英國強制要求業者要在2025年時塑膠包裝應使用30％的再生成分，歐盟也強制要求業者在2030年前寶特瓶要有30％為再生料，環保署因而擬定「非食品接觸塑膠再生產品推動作業要點」，把如化妝品、清潔劑、潤滑油等「非食品接觸塑膠容器」2025年時要有25％的總指定產品達使用再生料，2030年時各指定產品更要達35％使用再生料。

多名業者在研商會中詢問查驗相關問題外，台灣化粧品工業同業公會代表也表示，要點內的時程速度很快，2025年要達到25％、2030年更要達到35％，但國內再生塑料原料真的足夠嗎？恐怕難以達標；台灣塑膠製品工業同業公會代表說，塑膠種類多、回收來源也多，如化妝品常用的PETG與回收量最多的寶特瓶PET無法互溶，但前者回收量少，如果業者要使用再生料恐怕找不到料源。

環保署廢管處官員說，目前全台灣再生料源每年約供應180萬公噸，若要使用達25％再生料源約要使用40萬噸、35％約要60萬噸，「料源應是足夠的」，且該要點為自願性質，如果通過查驗環保署給予業者優惠費率以提供誘因。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩說，查驗就是要讓業者的宣稱有可信度，如果通過環保署查驗，業者也能以此行銷、環保署也會宣揚給予優惠等；至於2025年目標為總指定產品較沒有問題，但2030年目標為各指定產品，可能仍有技術面上的問題。