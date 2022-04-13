陳思函近日推出新單曲〈躁鬱跟蹤狂〉。（希望之夏音樂創意提供）

陳思函新曲邀7LING跨刀合作。（希望之夏音樂創意提供）

陳思函新單曲〈躁鬱跟蹤狂〉邀請「饒舌女力」7LING跨刀合作，這首歌靈感來自陳思函少女時期的煩躁心境，作品也早在10多年前完成，提到與7LING的合作機緣，陳思函說：「我大學曾經加入過熱舞社，當時她是我們的老師。」7LING則表示兩人是在朋友聚會中相認：「當時本來預期要認識一位音樂人朋友，沒想到她竟然脫口而出說是我的學生。」直呼這段緣分實在很奇妙。

〈躁鬱跟蹤狂〉講述陳思函少女時期的故事，從小因為在保守的家庭裡成長，除了在日常生活中找不到歸屬感，同時挫折於自己無法當乖巧的女兒，對許多事都感覺提不起勁，跟世界也有莫名的脫節。儘管如此，在外人面前的她卻壓抑到一點都看不出來，帶著她走出這段時期的「救星」，則是她最愛的音樂。陳思函說：「只要情緒週期一來、或跟自己跟世界生氣，甚至跟家人吵架時，我就會把自己關在琴房大力砸鋼琴，邊彈邊唱，〈躁鬱跟蹤狂〉的旋律就是這樣來的。」

拍攝MV時，陳思函為了詮釋「躁鬱」狀態，拿起剪刀瘋狂亂剪人形Model的假髮，除了宣洩躁動的情緒，也一圓她心中的瘋狂念頭，事後讓她表示非常過癮，「這種感覺就像是心底偶爾會有些小聲音要你去做做看危險的事」，直呼導演圓了她內心瘋狂的夢想。

提到「躁鬱」，陳思函與7LING分別分享最近一次感到躁鬱的狀況，陳思函透露：「應該是做專輯忙到天昏地暗的時候吧，但現在我努力讓自己不要一直陷入情緒裡。以前有陣子比較嚴重的時候曾經看過一段時間的諮商師、盡量讓自己吃快樂的食物、練習冥想。」7LING則幽默說：「應該是今天下午，剛好很多事情，很忙訊息也很多，但卻同時被推銷電話盧到掛不掉電話，導致我打給朋友氣到講話結巴！」〈躁鬱跟蹤狂〉MV已於「陳思函 SeeHan Chen」YouTube官方頻道正式上線。