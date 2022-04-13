本土疫情狂燒，全國校園停課標準放寬，掀起熱議，彰化縣長王惠美表示，12歲以下小朋友完全沒有打疫苗，現在太鬆了，會根據疫情做滾動式修正，如果疫情嚴重，即使不到1／3還是會停班、停學，絕對會用專業來考量，是加嚴版。

縣長王惠美表示，我們過去的防疫規範很嚴格，現在卻過於寬鬆，因為12歲以下的小朋友是完全沒有打疫苗的，這是大家比較擔心的，我們也會與家長、老師們多做相關意見的了解，最主要還是會是本縣疫情的狀況來做滾動式的修正，如果疫情嚴重，即使不到1／3還是會停班、停學，絕對會用專業來考量，是加嚴版的。

彰化縣議員曹嘉豪質疑， 12歲以下孩童生活圈重疊繁複，在貿然改變停課標準下，增加感染及傳播風險就更大。

「我的孩子沒有打疫苗耶！」曹嘉豪表示，沒有施打疫苗，中重症就是風險：如今在孩童都沒有疫苗及特效藥的保護下，放寬停課標準及限制，一旦大爆發，不是每一案例都是輕症，全台僅142名兒童重症科醫師，負擔全年近9萬人日住院病童的照護，若一旦大爆發，能否負擔中重症兒童的醫療嗎？