科思創已開始向各地區客戶提供採用再生原材料生產的甲苯二異氰酸酯（TDI），進一步擴大其循環經濟相關的原材料產品組合。這些採用再生原材料生產的TDI產品大幅減少了從搖籃到大門生命週期階段的碳足跡，且與化石基產品具有相同的高品質。

TDI是生產聚氨酯軟質泡棉的關鍵原材料，為床墊和軟墊傢俱，以及汽車座椅和鞋子帶來高度的舒適感。科思創正通過質量平衡方法，在其德國多馬根基地和上海一體化基地採用再生原材料生產TDI。兩個基地均已獲得ISCC PLUS質量平衡認證。

對科思創而言，為了使TDI這一重要化學原材料更具永續性，提供採用再生原材料生產的質量平衡TDI是合乎邏輯的進一步發展。科思創技術長蕭楓（Dr. Klaus Schafer）表示，多年前，我們已通過使用獨有的氣相技術顯著提升了TDI的生產能效，之後我們又承諾通過使用綠電來實現生產中的進一步減排。如今，這一最新進展清楚表明，我們是如何始終如一地在生產中追求氣候中和以及循環經濟。通過使用基於質量平衡方法的再生原材料，我們正努力大幅減少來自供應鏈的間接排放，提供碳足跡更低的產品。

科思創商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，隨著科思創轉向基於質量平衡方法生產的產品，我們可以助力各行業客戶實現其氣候目標，加速向循環經濟轉型。同時，我們正在加大替代性原材料的使用力度，幫助不同的價值鏈減少二氧化碳排放。客戶可以使用該採用再生原材料生產的TDI作為直接替代方案，快速簡便地應用於現有生產技術，無需調整既有配方與製程。

由TDI與長鏈多元醇製成的聚氨酯軟質泡棉是生產座墊和床墊的重要材料。採用再生原料生產的TDI不僅可以滿足對永續生產的需求，也擁有和化石基TDI一樣的優良品質、舒適度和透氣性。來自汽車行業的需求也正上升，例如，採用再生原料生產的TDI可以作為替代原材料生產碳足跡更低的汽車座墊。

去年年底，科思創與來自中國的全球知名聚氨酯軟體家居產品製造商和銷售商盛諾集團簽訂了首份經質量平衡認證的TDI商業訂單。雙方均對循環經濟有著明確的承諾，盛諾集團更希望成為第一個使用這一新型TDI進行生產的客戶，以實現減排。該TDI訂單由科思創上海一體化基地負責交貨。憑藉全球佈局，公司有能力提供更大量的質量平衡TDI。

在質量平衡方法中，源自生物質或廢棄物的原材料在原料提取的早期階段被導入，並從數學意義上被分配給最終產品。這節省了化石原材料的使用並減少了溫室氣體排放，質量平衡產品的品質也與純化石基產品保持一致。製造商可以繼續使用其現有的配方、設備和技術，同時逐步將其產品組合轉變為永續的組合，進而實現其氣候目標。