台灣本土疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心推「台灣社交距離App」取代實聯制，對此，一名網友分享，昨天用手機的時候，突然跳出台灣社交距離App的通知，隨後還問他要不要安裝App，讓他一度以為自己手機中毒，貼文也引起網友熱議，不少人表示遇到過相同狀況，感覺像是強迫推銷，很不爽！對此，指揮中心則說，接觸通知是串連手機內建的作業系統，即使沒有下載App也會收到。

一名網友昨在PTT上發文表示，他用韓國三星的手機，手機裡很少下載App，頂多就是開網頁看小說或用YouTube看影片，但他今天用手機時，卻突然跳出「COVID-19的接觸通知」視窗，並詢問他是否要安裝App或是跳過，讓他誤以為是手機壞了。

明明沒有安裝App，手機卻跳出「安裝社交距離App」通知。（圖／翻攝自PTT）

事後原PO才發現，這個通知視窗，其實來自於台灣社交距離App，但他明明就沒有下載這個App，因此，他也很好奇大家有沒有也遇到一樣的狀況，台灣社交距離App會自動跳出來問是否安裝？

貼文引起網友熱議，「我的也有跳出來，但我拒絕了」、「對！就是這個，但我後來就直接關掉」、「感覺很像強迫推銷」、「用蘋果手機沒遇到欸」、「強迫人民安裝？」、「有跳出通知，感覺有夠差的」。另有內行網友解析說，這個好像是手機內建的功能，記得好像可以關掉。

對此，中央流行疫情指揮中心解釋說，iOS的「暴露通知」或Android的「COVID-19患者接觸通知」沒有下載該App也會跳出來，因為台灣社交距離App串接手機內建作業系統，因此可配合國內疫情及公衛政策進行系統微調及功能客製化。