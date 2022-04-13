國內確診人數連日飆升，產險公司的防疫保單賣翻天；和泰產險坦言，有張隔離賠3萬元、確診賠8萬元，年保費1499元的防疫保單「疫起挺你2.0」決定賣到4月30日，自5月1日起該保單將從通路端下架。

和泰產險表示，「疫起挺你2.0」自去年6月上架後迄今已有10個月的時間，由於以線下通路銷售為主，迄今投保銷售有3萬張保單，商品下架純屬「新舊產品替換」，強調不是停售防疫保單，因為將有更多防疫商品上架；由於防疫保單內容簡單、費率不高，和泰產險表示，未來會更專注線上、網路投保，以便隨時監控保險商品的風險胃納量。

由於國內疫情急遽升溫，和泰產險表示，防疫保單自3月底至今，線上投保非常踴躍，投保狀況與每日確診數的相關程度非常高，和泰防疫保單累計的線上銷售量達10幾萬張；和泰產險觀察，防疫保單以隔離補償、確診理賠或確診住院日額等，是這波最受民眾青睞的保障內容。

和泰產險今年元月開賣保費895元、隔離統一賠10萬元，確診再賠5萬元，堪稱台產「防疫神單」的接班人，不過，自開賣後短短11天就宣佈停售，堪稱「最短命的防疫保單」；和泰產險表示，元月開賣的防疫保單是銷售太熱絡而停售，這次「疫起挺你2.0」是新舊產品替換，不能說是停售，在總銷售量僅3萬張的情況下，正確來說是「下架」。

和泰產險表示，新的防疫保單各類組合會陸續調整、上架，對於續保或想加入防疫保單投保行列的民眾，不必擔心疫情再起，會發生買不到保險的窘境。