新北微笑山線 山林是最好的親子教室

【旅遊經 洪書瑱報導】疫情以來，許多民眾因而愛上山林，在這春暖花開的春夏，萬物萌發，讓這份親近山水身心靈都能舒暢的展現一場療癒，也更有了生氣，其實親近山林，並不一定要百岳或是高山大水，親子家庭走進與家為鄰的「郊山」、「家山」，就是一項不錯的親子活動，為此，新北市政府觀光旅遊局經營新旅遊品牌──「微笑山線」，持續推動親子家庭走進郊山，山林間有著大小孩與小小孩的歡笑聲，身心舒暢與家人親密相處的美好，成為記憶點，想到「微笑山線」，就會想起與親子活動的連結。

微笑山線其中一點，走進郊山能用不同視野感受這座熟悉的城市(攝影：洪書瑱)

何謂微笑山線？新北市境內因為擁有豐富的山林資源，故串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區，呈一條微笑曲線的登山步道。以「 好好．在山中」作為活動主題，邀請民眾打開五感，探索家山風情。「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係，而且您還能用另一個視角，感受這座您熟悉居家週遭不同的角度魅力。

「親子沙龍」將於4.16、5.1登場，首度以沙龍活動的型態，分享微笑山線親子遊山的經驗。

活動結合在地店家推廣微笑山線新北市政府觀光旅遊局邀請親子家庭走進微笑山線，享受微笑幸福時光。「親子沙龍」將於4/16(六)、5/1(日)登場，「親子健行團」活動分為山林美學、步道文史、自然生態三大主題體驗，從步道健行、寫意山林活動到尋訪生態物種、製茶體驗等，充實親子幸福時光。微笑山線親子沙龍與健行活動，即日起開放報名。後續還會有「音樂與山林的對話」等規劃。

為打造親子遊山創新體驗，今年再推出讓人驚喜的新亮點！首波活動「沙龍與美的體驗」，首度將親子山林遊以沙龍講座呈現，邀請荒野保護協會理事長李偉文、旅遊作家藍白拖、親子作家羅怡君等，帶領親子感受山林慢旅、領略新北家山之美。同時舉辦親子健行團，將步道導覽結合山林美學與在地產業。活動由知名登山家雪羊與新北市立北大高中課程顧問林炯任，一起帶領家庭感受微笑山線的足跡，享受親子家庭的幸福時光。

新北市副市長謝政達表示，新北市擁有豐富的山林資源，悠久的人文歷史，以及便捷的大眾運輸系統，是一座打開家門即走入山林的城市。走進微笑山線可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間、人與環境的親密關係，讓親子旅遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福。

知名旅遊作家藍白拖表示，每次和孩子一起爬山，都成為成長中點滴的共同記憶。

知名旅遊作家藍白拖說，每個月都會帶自己的孩子挑戰爬山或健行，路程從5、6、7公里慢慢拉長。剛苦完很累但又想再去，成就感會累積，流汗的肉體感受是最直接的，孩子會有答案。身為父親的角色，就是帶著他一起做我喜歡的事，不管是爬山還旅行，濃濃的親情，都成為成長中點滴的共同記憶。

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圖片：新北市觀光旅遊網提供