嘉市＋3 小橘子幼兒園今起停課 匡列110人 13:062022/04/13 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠將說明今天新增確診案例疫調及防疫措施。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天新增3例確診，小橘子幼兒園員工染疫，已匡列110多人採檢，全園今天起預防性停課1天，緊鄰的僑平國小正常上課，市府下午開疫調及防疫相關措施說明會，公布確診者足跡。 傑太日煙台南廠疫情擴大 今又爆4確診 社區感染延燒 北市祭大量家用快篩 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院工友確診 副祕書長：11人居隔、5人自我健康監測 11:182022/04/13 政治 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 苗栗斗煥坪營區教召兵確診 急匡列50人居隔 12:032022/04/13 生活 行政院1工友確診！李孟諺臨時向立院請假 PCR結果出爐 09:442022/04/13 政治 苗栗＋3 她見同事確診急快篩 2歲兒也染疫 13:122022/04/13 生活 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 金門也不跟進停課新標準 宣布出現2確診全校停課 11:502022/04/13 生活 單日確診恐上萬例 陳時中認：疫情發展迅速 09:402022/04/13 生活 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 黃珊珊》確診數飆升 北市策略齊抗疫！ 09:002022/04/13 生活 新停課標準惹議 南投不跟進：中央方案不夠嚴謹 12:552022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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