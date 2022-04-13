嘉義市今天新增3例確診，小橘子幼兒園員工染疫，已匡列110多人採檢，全園今天起預防性停課1天，緊鄰的僑平國小正常上課，市府下午開疫調及防疫相關措施說明會，公布確診者足跡。

傑太日煙台南廠疫情擴大 今又爆4確診
社區感染延燒 北市祭大量家用快篩
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